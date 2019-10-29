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Dünya

Rusya'dan Ukrayna gaz görüşmeleri için 'hukuki talep' şartı

Kremlin Sözcüsü Peskov "Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyat ve Ukrayna üzerinden transit sözleşmelerinde anlaşmaya varılması için Kiev yönetiminin hukuki taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 29.10.2019
Rusya'dan Ukrayna gaz görüşmeleri için 'hukuki talep' şartı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyat ve Ukrayna üzerinden transit sözleşmelerinde anlaşmaya varılması için Kiev yönetiminin hukuki taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Brüksel'de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen üçlü doğal gaz görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın Brüksel'deki toplantıda söz konusu görüşmelere ilişkin duruşunu gösterdiğini belirten Peskov, "Bu duruşa göre, Ukrayna’ya doğal gaz sevkiyat ve Ukrayna üzerinden transit sözleşmelerinde anlaşmaya varılması için Kiev yönetiminin hukuki taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Karar sonrasında Gazprom’un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerinde varlıklarına el konulmuştu.


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