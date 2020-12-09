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Dünya

Rusya'dan sermaye çıkışı 11 ayda 47,9 milyar dolara ulaştı

Rusya'dan sermaye çıkışı, bu yılın ilk 11 ayında 2019'un aynı dönemine göre 47,9 milyar dolara yükseldi.

Emre Gürkan Abay   | 09.12.2020
Rusya'dan sermaye çıkışı 11 ayda 47,9 milyar dolara ulaştı

Moskova

Rusya'dan sermaye çıkışı, bu yılın ilk 11 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 77,4 artarak 47,9 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkeden sermaye çıkışı bu yılın ocak-kasım döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 77,4 artarak 47,9 milyar dolara ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri kaydedildi.

Rusya'dan sermaye çıkışı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 26,7 milyar dolara gerilemişti.

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