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Dünya

Rusya'dan Pinterest'e 7 milyon rublelik para cezası

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından Pinterest'e 7 milyon ruble (yaklaşık 77 bin dolar) para cezası verdi.

Emre Gürkan Abay  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Rusya'dan Pinterest'e 7 milyon rublelik para cezası

Moskova

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Pinterest aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesinde görüldü.

Ülkede yasaklanan içeriklere Pinterest üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, platforma 7 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da benzer ihlallerden dolayı daha önce de Telegram, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram ve Wikipedia’ya çeşitli para cezaları uygulanmıştı.

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