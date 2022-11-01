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Dünya

Rusya'dan Lübnan'a 25 bin ton buğday ve 10 bin ton yakıt desteği

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Rusya'nın, gıda ve elektrik kriziyle mücadele eden ülkesine 25 bin ton buğday ve 10 bin ton yakıt hibe edeceğini söyledi.

İdiris Okuduci   | 01.11.2022
Rusya'dan Lübnan'a 25 bin ton buğday ve 10 bin ton yakıt desteği

Beyrut

AA muhabirine konuşan Bakan Hamiye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lübnan'a yönelik buğday ve yakıt hibesini onayladığını belirtti.

Lübnan'ın bu konuda dün bilgilendirildiğini aktaran Hamiye, Moskova'nın 25 bin ton buğday ve 10 bin ton yakıt desteğini ne zaman göndereceğine dair detay vermedi.

Lübnan'a yönelik desteğin Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Lübnan gıda açısından en çok etkilenen ülkelerden

Lübnan, Rusya ile Ukrayna arasında şubatta patlak veren savaştan gıda açısından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Açık kaynaklara göre Lübnan, daha önce buğdayın yüzde 65'ini Ukrayna ve Rusya'dan ithal ediyordu.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Ukrayna'dan hareket eden Lübnan'ın ilk tahıl gemisi, 26 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Trablusşam Limanı'na ulaşmıştı.

Rusya, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı 29 Ekim'de askıya aldığını bildirmişti.

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