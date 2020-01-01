Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,517.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan İdlib'e yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı

Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib kent merkezine yeni yılın ilk dakikasından itibaren şiddetli hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 01.01.2020
Rusya'dan İdlib'e yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı

İdlib

Suriye'de, muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib kent merkezine ile Kefer Secne köyüne gece yarısından itibaren 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

İdlib'e şiddetli saldırılar devam ederken, kentte siren sesi duyuldu.

Bu arada, Esed rejimi de Bidame beldesine top, havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırıyor.

Saldırılara ilişkin henüz ölü yaralı bilgisi bulunmuyor.

İdlib'de son durum

Esed rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu da sürdürüyor. Beşşar Esed rejimi ve destekçileri 40 yerleşimi ele geçirmişti. Daha sonra muhaliflerin başlattığı karşı koyma operasyonunda 7 yerleşimi geri alarak rejimin ele geçirdiği yerleşimlerinin sayısı 33'e düşmüştü.

Öte yandan, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 284 bine yükseldi.

Siviller, nispeten daha güvenli gördükleri Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere göçüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor

Benzer haberler

Rusya'dan İdlib'e yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı

Rusya'dan İdlib'e yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı

İstanbul yeni yıla 'ışıl ışıl' girdi

Güvenlik güçleri yeni yılı 'elleri tetikte' karşıladı

Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşıladı

Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşıladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Dünya yeni yılı karşılıyor

Dünya yeni yılı karşılıyor