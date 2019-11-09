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Dünya

Rusya'dan İdlib'de çadır kampına saldırı

Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bir çadır kampına düzenlediği hava saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 09.11.2019
Rusya'dan İdlib'de çadır kampına saldırı Fotoğraf: İzeddın İdlıbı / AA

İdlib

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki bir çadır kampına düzenlediği hava saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gece saatlerinden bu yana Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir Eş Şuğur ilçesi, El Neyreb beldesi, Şeyh Mustafa, Rekaya, Bıdama ve Kebbine köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in El Neyreb beldesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlenen hava saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Son bir haftadaki hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

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