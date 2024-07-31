Rusya'dan Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble ceza
Rusya'da mahkeme, bazı içeriklere erişimi engellemedikleri için Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası verdi.
Moskova
Google ve TikTok'a açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.
Söz konusu platformlarda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 5 milyon, TikTok'un 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede Google ve TikTok gibi yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.