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Dünya

Rusya'dan Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble ceza

Rusya'da mahkeme, bazı içeriklere erişimi engellemedikleri için Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası verdi.

Emre Gürkan Abay  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Rusya'dan Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble ceza

Moskova

Google ve TikTok'a açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 5 milyon, TikTok'un 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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