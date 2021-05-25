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Dünya

Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan sosyal medya platformu Facebook'a idari ihlal nedeniyle 26 milyon ruble para cezası verdi.

Emre Gürkan Abay   | 25.05.2021
Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble ceza

Moskova

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Facebook aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook’a 26 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon TL) para cezası verdi.

Ülkede daha önce de benzer ihlaller nedeniyle Twitter, Instagram ve TikTok’a da para cezaları verilmiş ve çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.

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