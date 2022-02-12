Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,894.70
BTC/USDT
42,107.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan ABD’ye 'Moskova'ya karşı enformasyon saldırısı' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" dedi.

Emre Gürkan Abay   | 12.02.2022
Rusya'dan ABD’ye 'Moskova'ya karşı enformasyon saldırısı' tepkisi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı kısa süre içerisinde işgal edeceğine yönelik iddialarına tepki göstererek, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 sonu ile 2022’nin başı itibarıyla, dünya kamuoyunu Rusya’nın işgal hazırlığında olduğuna ikna etmek için bir medya kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu medya kampanyası çerçevesinde, çok sayıda sahte yayınların kullanıldığına işaret edilen açıklamada, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Batı'nın jeopolitik emellerinin ve Ukrayna topraklarındaki askeri yapılanmasının haklı çıkarılması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Batılı yetkililerin ve medyasının, kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.” denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa, AB dışından gelen aşılı yolculara yönelik Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı
Belçika'da salgın tedbirleri gevşetiliyor
Kanada’nın Ontario eyaletinde aşı karşıtı protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Türkiye'de 95 bin 65 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı

Benzer haberler

Rusya'dan ABD’ye 'Moskova'ya karşı enformasyon saldırısı' tepkisi

Rusya'dan ABD’ye 'Moskova'ya karşı enformasyon saldırısı' tepkisi

Rusya-Ukrayna gerilimi üzerine ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den telefon trafiği

ABD'de bir ankete göre nüfusun yarısından fazlası artık seçimlere güvenmiyor

Biden, Transatlantik liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

Biden, Transatlantik liderleriyle Ukrayna krizini görüştü
ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor

ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya, Ukrayna'yı işgale başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya, Ukrayna'yı işgale başlayabilir