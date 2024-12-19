Rusya'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı
Rusya'nın Murmansk bölgesinde, yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada St. Petersburg'a giden yolcu treninin, Murmansk'ta yük treniyle çarpışması sonucu 2 yolcunun hayatını kaybettiği, çok sayıda yolcunun yaralandığı belirtildi.
Bazı vagonların kaza nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedildi.
Makinistin gözaltına alındığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.