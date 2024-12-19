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Dünya

Rusya'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

Rusya'nın Murmansk bölgesinde, yolcu treninin yük trenine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Rusya'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada St. Petersburg'a giden yolcu treninin, Murmansk'ta yük treniyle çarpışması sonucu 2 yolcunun hayatını kaybettiği, çok sayıda yolcunun yaralandığı belirtildi.

Bazı vagonların kaza nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Makinistin gözaltına alındığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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