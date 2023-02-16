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Dünya

Rusya'da yabancı kelimelerin kullanımını sınırlayan yasa kabul edildi

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, yazışmalarda yabancı kelimelerin kullanımını sınırlayan yasa kabul etti.

Dmitri Chirciu   | 16.02.2023
Rusya'da yabancı kelimelerin kullanımını sınırlayan yasa kabul edildi

Moskova

Duma'da düzenlenen oturumda, Rusya'nın devlet ve özel sektörlerinde Rus edebi dilinin normlarına uyulmasıyla ilgili yasa kabul edildi.

Söz konusu yasaya göre, devletin tüm kademelerinde ve özel şirketlerde, Rusçada karşılığı olmayan ve sözlüklerde yer alan kelimeler hariç, yazışmalarda yabancı sözcüklerin kullanılması yasaklandı.

Ayrıca yasa gereği, Rus edebi dilinin normlarına uygun olmayan argo kelimelerin de kullanılmasına yasak getirildi.

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