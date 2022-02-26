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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri sürüyor

Rusya'da Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırıyı protesto gösterileri üçüncü gününde devam etti.

Emre Gürkan Abay   | 26.02.2022
Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri sürüyor

Moskova

Moskova'daki Puşkin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yönelik savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

Polis sayısının, göstericilerden fazla olduğu görülürken, caddeye bazı giriş ve çıkışların polis barikatlarıyla kapatıldığı görüldü.

St. Petersburg'da da Nevskiy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi "Savaşa hayır" sloganı attı. Polisler de protestoların gerçekleştiği bölgeye hoparlörler getirerek yüksek seste müzikle slogan seslerini bastırmaya çalıştı.

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Yekaterinburg ve Novosibirsk gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi. Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede çıktı.

Başkent dahil Rusya'nın çeşitli şehirlerinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösterilerde 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.


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