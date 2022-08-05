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Dünya

Rusya'da işsizliğin artması bekleniyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkede işsizliğin yüzde 3,9 ile rekor düzeyde düşük seyrettiğini belirterek, “Sonbaharda maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 05.08.2022
Rusya'da işsizliğin artması bekleniyor

Moskova

Reşetnikov, Rusya’nın Yekateringburg şehrinde bölge yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisindeki durumun beklenenden daha iyi bir durumda olduğunu anlatan Reşetnikov, “Haziranda özellikle tarım ve madencilik sektörleri ekonominin bel kemiğini oluşturdu. İç talebe yönelik sanayiler genel olarak daha çok özgüvene sahipler.” diye konuştu.

Küresel ihracat ve ithalat zincirlerine eklemli sektörlerin ise ciddi bir baskı altında olduklarına işaret eden Reşetnikov, “Toptan ticaret, nakliye ve inşaat sektörleri zarar gördü. Tüketici faaliyetleri ise düşük olmasına rağmen toparlanıyor.” dedi.

Reşetnikov, son iki ayın işsizlik rakamlarının rekor düzeyde düşük olduğunu vurgulayarak, “İşsizlik yüzde 3,9’la tarihin en düşük seviyesinde. Sonbaharda maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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