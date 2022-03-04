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Dünya

Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rus üreticilere gübre ihracatını geçici olarak durdurma tavsiyesinde bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 04.03.2022
Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesi

Moskova

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı lojistik şirketleriyle yaşanan sorunlara işaret edildi.

Söz konusu sıkıntılar nedeniyle gübre ihracatına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Rus üreticilere, nakliyeciler gübrelerin eksiksiz sevkiyatına yönelik garanti verene kadar Rus gübresi ihracatını geçici olarak durdurma tavsiyesinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'daki gübre tedarikindeki sorunların, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki gıda sektörlerinde sorunlara yol açabileceğine işaret edildi.

Rusya, küresel gübre ihracatındaki yaklaşık 12'lik payıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda.

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