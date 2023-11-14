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Dünya

Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza

Rusya'da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verdi.

Emre Gürkan Abay  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Rusya'da Google'a 15 milyon ruble ceza

Moskova

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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