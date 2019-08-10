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Dünya

Rusya'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da şehir meclisi seçimlerine yönelik protestolara binlerce kişi katıldı. Gösterilerde çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Emre Gürkan Abay,Dmitri Chirciu   | 10.08.2019
Rusya'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

Moskova

Rusya'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

Moskova şehir meclisi seçimlerine yönelik protestolar bu hafta sonu da devam etti. Binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Başkent Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösterinin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, St. Petersburg'ta da gerçekleştirilen gösteride de yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. ( Dmitri Chirciu - Anadolu Ajansı )

Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova Şehir Meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan protesto gösterisine yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, sivil toplum kuruluşlarına göre yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Çok sayıda gözaltı

Başkent Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösterinin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, St. Petersburg'ta da gerçekleştirilen gösteride de yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protesto gösterisine Rusya'nın ünlü rap şarkıcısı Oxxxymiron ve ülkenin en popüler YouTube yıldızlarından Yuriy Dud da katıldı.

Moskova'da üç haftadır devam eden ve hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Moskova Belediyesi, önceki protestoların aksine protesto gösterisine bu defa izin vermişti.

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