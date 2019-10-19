Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.