Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 19.10.2019
Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü

Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü

Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek

Rusya'dan 'Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi' çağrısı

'ABD'li diplomatlar Rusya'da gözaltına alındı' iddiası

'ABD'li diplomatlar Rusya'da gözaltına alındı' iddiası
Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni

Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni
Rusya'da muhaliflere polis baskını

Rusya'da muhaliflere polis baskını