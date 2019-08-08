Euro
6.17
Dolar
5.49
BIST 100
98,129.06
Altın
1,497.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor TFF Başkanı Özdemir, "2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Doğan Babacan Yaz Semineri"nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'nın Severodvinsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Dmitri Chirciu   | 08.08.2019
Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde, salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor

Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor

Rusya'dan ABD'ye 'ekonomik terörizm' suçlaması

Rusya'dan ABD'ye 'ekonomik terörizm' suçlaması
Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti

Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti