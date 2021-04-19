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Dünya

Rusya'da açlık grevindeki muhalif Navalnıy hastaneye sevk edilecek

Navalnıy'nın Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edilmesi yönünde karar alındığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 19.04.2021
Rusya'da açlık grevindeki muhalif Navalnıy hastaneye sevk edilecek

Moskova

Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan muhalif Aleksey Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği belirtildi.

Rusya Federal Cezaevi Servisinden yapılan açıklamada, "Navalnıy'nın Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edilmesi yönünde karar alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Navalnıy'nın her gün muayene edildiği ve sağlık durumunun tatmin edici olduğu ileri sürüldü.

Navalnıy'nın hapis cezasına çarptırılması ve açlık grevine başlaması

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Navalnıy'ın ekibi, Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD ile AB'den Navalnıy ile ilgili Rusya'ya tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını dün söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

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