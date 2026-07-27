Rusya, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesisleri ve bir ihracat terminaline saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Rusya: Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda 2 kuru yük gemisini vurduk Rusya, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesisleri ve bir ihracat terminaline saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri yüklerin boşaltılması sırasında 2 kuru yük gemisinin insansız hava araçları (İHA) ile vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesinde Kommunarovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Torskoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Zelenskiy: Rusya'da petrol tesisleri ve bir ihracat terminaline saldırılar düzenledik

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Bu gece Rusya'nın Rostov bölgesine saldırı düzenlediklerini aktaran Zelenskiy, "Cephe hattından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki bir ihracat terminali vuruldu." dedi.

"Ayrıca Ukrayna devlet sınırından 1300 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl bölgesi ve (Rusya'ya bağlı) Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki petrol tesislerine de uzun menzilli saldırılar düzenlendi." ifadelerini kullanan Zelenskiy, saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.