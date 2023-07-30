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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırı girişimi engellendi Fotoğraf: Boris Alekseev/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." denildi.

İHA'ların Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, engellenen saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı meydana gelmediği ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, İHA’lardan birinin Moskova’daki gökdelenlerin bulunduğu Moskova City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama yaşandığı görüldü.

Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24 ve 28 Temmuz'da da İHA ile saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

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