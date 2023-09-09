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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a İHA ile saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'a insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a İHA ile saldırı girişimi engellendi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 19.30 sularında "Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu" belirtildi.

Ukrayna'nın saldırı girişiminin engellendiğine işaret edilen açıklamada, bir İHA'nın Rusya hava savunma sistemleri tarafından Kırım toprakları üzerinde imha edildiği kaydedildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından Ukrayna'dan yasa dışı ilhak edilmişti.

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