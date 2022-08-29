Dolar
18.18
Euro
18.18
Altın
1,737.56
ETH/USDT
1,543.00
BTC/USDT
20,188.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın güneydeki saldırı girişimi başarısız sonuçlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Mıkolayiv ve Herson bölgelerinde düzenlediği saldırı girişiminin başarısız sonuçlandığını iddia etti.

Dmitri Chirciu   | 29.08.2022
Rusya: Ukrayna'nın güneydeki saldırı girişimi başarısız sonuçlandı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna askeri güçlerinin, Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Herson bölgelerinde üç yönde saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Rus birliklerinin güçlü savunması sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri büyük kayıplar verdi. Çatışmalarda Ukrayna ordusuna ait 26 tank, 23 piyade savaş aracı, 9 zırhlı araç imha edildi, 2 'Su-25' tipi savaş uçağı düşürüldü. Düşmanın kayıpları 560’tan fazla askerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna güçlerinin saldırı girişiminin başarısız sonuçlandığı" ileri sürüldü.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalya Humenyuk, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi dahil ülkenin güneyinde "birçok yönde" Rus ordusuna karşı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı
Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan 17. Bled Stratejik Forumu'nda moderatöre "Türkiye" uyarısı
Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek 'evlat nöbetine' destek çağrısı
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'nın güneydeki saldırı girişimi başarısız sonuçlandı

Rusya: Ukrayna'nın güneydeki saldırı girişimi başarısız sonuçlandı

Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı

Ukrayna, ülkenin güneyinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldığını duyurdu

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaştan bütün Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaştan bütün Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi
Rus güçleri yine Slavyansk'ı hedef aldı

Rus güçleri yine Slavyansk'ı hedef aldı
IEA Başkanı Fatih Birol: Rusya, enerji savaşını kazanmıyor

IEA Başkanı Fatih Birol: Rusya, enerji savaşını kazanmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet