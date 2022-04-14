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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 7 askeri unsur imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 7 askeri unsurun gün içinde imha edildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 14.04.2022
Rusya: Ukrayna'da gün içinde 7 askeri unsur imha edildi

Moskova

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini belirten Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya ait 7 askeri unsur, gün içinde uçaklarla imha edildi. Bugüne kadar toplam 131 uçak, 104 helikopter, 245 hava savunma füze sistemi, 448 insansız hava aracı, 2 bin 188 tank ve zırhlı araç, 248 çok namlulu roketatar, 957 obüs ve havan topu ile 2 bin 88 özel askeri araç yok edildi."

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