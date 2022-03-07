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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu öne sürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu iddia etti.

Dmitri Chirciu   | 07.03.2022
Rusya Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu öne sürdü

Moskova

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programı konusunda açıklamalarda bulundu.

Pentagon'un eski Sovyetler Birliği coğrafyasında askeri biyolojik programlar yürüttüğünü belirten Kirillov, şunları söyledi:

"Ukrayna'da 30 biyolojik laboratuvarı içeren ağ oluşturuldu. Bunlar, bilimsel araştırma ve sıhhi epidemiyolojik olarak iki türdür. Askeri kuruma bağlı Black and Veatch şirketi, söz konusu projelerin uygulanması sürecinde yer alıyor."

Söz konusu laboratuvarın Ukrayna'nın Lviv, Harkiv ve Poltava kentlerinde bulunduğunu ve bunların imha edildiği bilgisini paylaşan Kirillov, burada "veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığını" ileri sürdü.

Kirillov, Ukrayna'daki bu tür programların acilen imha edildiğini sözlerine ekledi.

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