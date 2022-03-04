Dolar
14.21
Euro
15.63
Altın
1,948.04
ETH/USDT
2,737.50
BTC/USDT
41,630.00
BIST 100
2,008.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Dmitri Chirciu   | 04.03.2022
Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulunan Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini ve Nazarovka, Kuybışevo, Kalinin ve Novohrihorivka yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirtti.

Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daralmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Enerhodar kenti ile Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrol altına alındığını aktardı.

Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, bu santrale yönelik "kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu" ileri sürerek, "Santral personeli, çalışmalarına devam ediyor ve radyasyonla ilgili durumu takip ediyor. Buradaki radyasyon oranı normal seviyede." dedi.

"Ukrayna'ya ait askeri altyapılara saldırılar sürüyor"

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerine dikkati çeken Konaşenkov, şu bilgileri verdi:

"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 1812 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 65 komuta ve iletişim merkezi, 56 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 59 radar istasyonu bulunuyor."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 62 uçak, 635 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roketatar, 252 havan topçusu, 442 özel askeri araç ve 54 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Benzer haberler

Putin: Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok

Putin: Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok

AB, Rusya ile iş birliği ve araştırma programlarını askıya aldı

Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar ne derece etkin olabilir?

Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar ne derece etkin olabilir?
BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak
GÖRÜŞ - Kuzey Kore'nin füze denemeleri ne anlama geliyor?

GÖRÜŞ - Kuzey Kore'nin füze denemeleri ne anlama geliyor?