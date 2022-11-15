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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’nın saldırısı neticesinde Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 15.11.2022
Rusya: Ukrayna’nın saldırısı neticesinde Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü

Moskova

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, “Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.” dedi.

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