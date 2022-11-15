Rusya: Ukrayna’nın saldırısı neticesinde Belgorod bölgesinde 2 kişi öldü
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Moskova
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, “Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.” dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.