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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’da belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar savaşa devam edeceğiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’da belirlenen hedefleri elde edinceye kadar "askeri operasyonunu" sürdüreceğini söyledi.

Ali Cura   | 29.03.2022
Rusya: Ukrayna’da belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar savaşa devam edeceğiz

Moskova

Şoygu, bakanlıkta üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’da Rus ordusunun "askeri operasyonunun" genel olarak birinci etabının tamamlandığını belirten Şoygu, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gücünün önemli ölçüde azaldığını dile getirdi. Şoygu, "Bu durum, esas hedef olan Donbas’ın kurtarılmasına dikkati yoğunlaştırmaya izin verebilir." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna’da havada üstünlüğü elde ettiğini dile getiren Şoygu, Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin fiilen yok edildiğini ifade etti. Şoygu, Ukrayna’ya ait 152 uçaktan 123’ünün, 149 helikopterden 77’sinin, 180 hava savunma füze sisteminden 152’sinin bugüne kadar yok edildiği bilgisini paylaştı.

Şoygu, Ukrayna deniz kuvvetlerinin varlığının sona erdiğini, kara ve hava saldırı kuvvetlerinin tüm oluşumlarında önemli kayıplar yaşandığını aktardı.

Rus ordusunun Ukrayna’da belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar "askeri operasyonunu" durdurmayacağını kaydeden Şoygu, Rus askerlerinin aktif olarak Luhansk ve Donetsk halkına yardım ettiğini anlattı.

Rusya’nın NATO liderlerinin Ukrayna’ya uçak ve hava savunma sistemi sevkiyatına yönelik açıklamalarını dikkatli bir şekilde izlediğini vurgulayan Şoygu, "Bu planlar gerçekleşirse uygun bir yanıt verilecek." diye konuştu.

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