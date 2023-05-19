Rusya, UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkarttı.
Moskova
Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan'a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.