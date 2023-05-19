Dolar
19.81
Euro
21.43
Altın
1,975.06
ETH/USDT
1,817.50
BTC/USDT
26,930.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Dünya

Rusya, UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkarttı.

Emre Gürkan Abay  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Rusya, UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı

Moskova

Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan'a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, 14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını açıkladı
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
Fethiye'de sahile 1000 metrekarelik Türk bayrağı açıldı
SETA raporu, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının gerekçelerini ortaya koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız

Benzer haberler

Rusya: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştı

Rusya: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştı

Rusya, UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya, Greenpeace örgütünü "faaliyetleri istenmeyen" kuruluş ilan etti

Ukrayna: Ordumuzun Bahmut yönünde karşı taarruz eylemleri sürüyor

Ukrayna: Ordumuzun Bahmut yönünde karşı taarruz eylemleri sürüyor
Kremlin: Rusya-ABD silah kontrolü anlaşmalarına dair son kalıntılar da yok olup gidiyor

Kremlin: Rusya-ABD silah kontrolü anlaşmalarına dair son kalıntılar da yok olup gidiyor
Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı

Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet