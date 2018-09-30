'Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti'

MOSKOVA

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de operasyonlara başlamasının üçüncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sovyetler Birliği döneminde Afganistan’da ilk üç yıl içinde yaklaşık 4 bin 800 asker, en az 60 tank ve 400 zırhlı araç ile 15 uçak, 97 helikopter kaybettiklerini hatırlatan Bondarev, "Halihazırda silahlı kuvvetlerimiz Suriye’de 112 asker kaybetti. Bu askerlerin yaklaşık olarak yarısı An-26 uçağı kazası ve İl-20 uçağının vurulmasıyla öldü. Ayrıca 8 uçak, 7 helikopter ve bir kaç zırhlı araç kaybettik." dedi.

Bondarev, 2003-2006 yıllarında Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ABD liderliğindeki koalisyonun 2 bin 515 asker, 10-20 civarında tank, en az 50 zırhlı araç, 15 uçak ve yaklaşık 80 helikopter kaybettiğini aktardı.

Rus An-26 tipi askeri nakliye uçağı bu yıl 6 Mart’ta Hmeymim askeri hava üssünde teknik nedenlerle düşmüş, içinde bulunan 39 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Suriye'de 17 Eylül’de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı Akdeniz üzerinde Suriye hava savunma füze sistemi ile vurulmuştu.

Muhabir: Ali Cura