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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım Yarımadası'nda Sivastopol'deki ordunun tesislerine 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığını bildirdi.

Ali Cura  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı

Moskova

Şoygu, bakanlıkta yetkililerle yaptığı toplantıda, bugün yerel saatle 04.00 ile 05.56 arasında Kırım'da Sivastopol'deki askeri tesislerin İHA'larla vurulmaya çalışıldığını belirterek, "3 İHA da yok edildi." dedi.

2 İHA'nın 2 kadın asker tarafından yok edildiğini dile getiren Şoygu, söz konusu askerlerin ödüllendirilmesi için talimat verdi.

Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şoygu, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da taktik ve ordu havacılık personelinin yüzde 90'ının, stratejik ve uzun menzilli havacılık personelinin yüzde 60'ının, İHA personelinin yüzde 85'inin tecrübe kazandığını ifade etti.

Şoygu, "Operasyon sırasında 140 binden fazla sorti yapıldı. Hava ve Uzay Kuvvetleri toplamda 20 binden fazla düşman hedefini imha etti." diye konuştu.

Moskova'daki füze savunma sistemi modernize ediliyor

Hava kuvvetlerinin geliştirilmesindeki önceliklerden birisinin birliklerin gelişmiş hava savunma ve füzesavar savunma sistemleriyle donatılması olduğuna dikkati çeken Şoygu, bu yıl Moskova'daki füze savunma sisteminin modernizasyonunu tamamlayacaklarını bildirdi.

Şoygu, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik 621 askeri altyapı tesisini de tamamlayacaklarını belirterek, devlet silahlanma programına göre yıl sonuna kadar Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin modern silah türlerinin payının yüzde 85'e ulaşacağını kaydetti.

ABD'nin Rusya ve Çin'i kontrol altına almak için Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığını, müttefikleriyle siyasi ve askeri bağlarını güçlendirdiğini söyleyen Şoygu, bölgede yeni bir Amerikan güvenlik mimarisinin inşasının devam ettiğini dile getirdi.

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