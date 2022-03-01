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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.

Emre Gürkan Abay   | 01.03.2022
Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı

Moskova

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.

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