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BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor.
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Dünya

Rusya saldırısı altındaki Kiev'de insani durum kötüleşiyor

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından halk temel ihtiyaçlarını alabilmek için marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hasan Esen   | 28.02.2022
Rusya saldırısı altındaki Kiev'de insani durum kötüleşiyor

Ukraine

Sabah 08.00'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle, sürekli bombardıman altındaki halk 2 gün sonra ilk kez sokağa çıktı.

Marketler ve eczaneler önünde yüzlerce kişiden oluşan sıralar görüldü.

Bir market sırasında bekleyen Sergey Vasiliy, AA muhabirine, "Yaklaşık 20-30 dakikadır ayaktayım. Eczanelerin çoğu kapalı. Eczaneye her şeyden çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Belediye başkanını aradım ama hiçbir şey bilmediklerini ve tüm eczanelerin kapalı olduğunu söyledi. Açacaklarına söz verdiler, ilaç alamıyoruz, hiçbir şey alamıyoruz." dedi.

Evde hiç ekmekleri kalmadığını söyleyen Vasiliy, "En azından biraz un almak istiyoruz. Dördüncü gün. Ekmek yok, hiçbir şey yok. En son zencefilli kurabiye almıştık." diye konuştu.

"Biraz ekmek, yumurtadan başka hiçbir şey alamadım"

Bastonla ayakta durabilen 83 yaşındaki Raisa Vurina da biraz ekmek, yumurtadan başka hiçbir şey alamadığını ifade ederek, "Çok az şey satın alabildim. 3 saat kuyrukta bekledim." diye konuştu.

İsmini vermeyen bir kadın ise "Market için kuyruktayız. Şimdilik biraz sessiz gibi görünüyor, askeri durum nedeniyle daha sonra ne olacağını bilmediğimiz için bazı malzemeleri stoklamak istiyoruz. İnsanlar dışarı çıkmak mümkünken bundan yararlanıyorlar. Hepimiz sırada duruyoruz." ifadesini kullandı.

Ukraynalı kadın, kendilerine ekmeğin bittiğinin söylendiğini belirterek, "Markette ne bulabileceğimizi bilmiyoruz, duruma bakacağız." dedi.

Başkentte Rus sabotajcılara karşı sokağa çıkma yasağı alınmıştı. Şehirde hala her gün 18.00-08.00'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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