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Dünya

Rusya planlanan tahıl ihracat hacmini düşürebilir

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, bu yıl planlanan 130 milyon tonluk tahıl hasadına ulaşamayabileceklerini belirterek, bu nedenle tahıl ihracatını düşürmek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 05.08.2022
Rusya planlanan tahıl ihracat hacmini düşürebilir

Moskova

Rusya Tarım Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Patruşev, tarım sektöründe kullanılan bazı araçların ithalatında sorunların yaşandığını söyledi.

Söz konusu sorunların tahıl hasadını etkilediğini vurgulayan Patruşev, “Tüm bunlar 130 milyon tonluk tahıl hasadı hedefini sekteye uğratma riski taşıyor.” dedi.

Tahıl hasadının hedeflenen hacmin altında kalması halinde, iç piyasada herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Patruşev, “Ancak 50 milyon tonluk tahıl ihracatı planımızı gözden geçirmemiz gerekir. Bu durum, küresel tahıl piyasasını olumsuz yönde etkileyebilir.” diye konuştu.

Rusya, yaklaşık yüzde 20 payla dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.

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