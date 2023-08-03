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Dünya

Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıya devam edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol ihracat kesintisine devam edeceğini belirterek, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıya devam edecek

Moskova

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini dile getiren Novak, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak, eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." ifadesini kullandı.

Rusya, ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Suudi Arabistan'dan bugün yapılan açıklamada da ülkenin günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini eylülde de uygulayacağı bildirilmişti.

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