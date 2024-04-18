Rusya, Orta Doğu'daki gerilimden ABD'yi sorumlu tuttu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Doğu bölgesini "rehin aldığını" belirterek, "Bu, bölgedeki durumun yeniden korkunç şekilde kötüleşmesine yol açtı." dedi.
Moskova
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
AA muhabiri tarafından, İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında ABD'nin bazı füzeleri vurduğuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Zaharova, ABD'nin bölgeleri ve halkları kendi amaçları doğrultusunda kullanma felsefesini benimsediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Amerikalılar bölgedeki durumu sadece kendi lehine kullanmakla kalmıyor, ülkeleri ve bölgeyi iç ve dış siyasette rehin aldılar. Maalesef bu, bölgedeki durumun yeniden korkunç şekilde kötüleşmesine yol açtı. Amerikalıların siyaseti ile ilgili değerlendirmelerimiz değişmedi. Mevcut durumun, büyük ölçüde uluslararası hukuki temelin yok edilmesi amacıyla bölgede bölücü çizgilerin oluşturulmasına yönelik uzun vadeli siyasetin sonucu olduğunu düşünüyoruz."
Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Zaharova, "Gazze Şeridi'ndeki benzeri görülmemiş kriz, ABD'nin Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi süreci ve bölgede genel durumuna dair kendi vizyonunu tek başına geliştirme girişimleri sonucu ortaya çıktı. Bununla birlikte Filistin meselesinin çözümü bilinçli olarak ertelendi." diye konuştu.
Zaharova, "Silahlı çatışma bölgelerinde yabancı askeri varlığın artırılması, özellikle de Amerikan askeri varlığının Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de güçlendirilmesi, gelecekte gerginliğin artması riskini oluşturuyor." ifadesini kullandı.
Rusya, Ermenistan'dan yanıt bekliyor
Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında askeri ve siyasi alanda anlaşmalar yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Zaharova, "Ermenistan yetkililerinden bu bilgilere dair net yanıt ve en güzeli bunların reddedilmesini bekliyoruz." dedi.
Zaharova, şu şekilde devam etti:
"'Building Armenia's Defence And Security Resilience' belgesinde belirlenen ve Rus askeri üssü ile Rus sınır muhafızlarının ABD, AB ve NATO uzmanlarıyla değiştirilmesini, ABD ve AB'nin Ermenistan sınırında Azerbaycan ve İran'a karşı durumu baltalama yönündeki çalışmaların genişletilmesini ve Metzamor'daki nükleer enerji santralinin sökülmesiyle birlikte Ermenistan'ın kritik altyapı ve enerji sisteminin değiştirilmesini öngören planlar, Brüksel'de 5 Nisan'da gerçekleşen üst düzeydeki görüşmede Erivan'a ABD ve BM temsilcileri tarafından empoze edildiyse şaşırmayız."
Batı'nın Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozmayı ve Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran ve Türkiye arasında kavga çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Zaharova, "Ermenistan'a yalnızca ABD ve AB'nin yeni bir büyük yangın başlatmak istediği araç rolü veriliyor. ABD ve Batı bunu yapmayı ancak biliyor." şeklinde konuştu.
Zaharova, Batı'nın Güney Kafkasya'yı rekabet alanına dönüştürerek "askerileştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Zaharova, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'deki gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ve Ukrayna'nın hazırlanan anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki iddiaya ilişkin ise "Türk ortaklarımızla Karadeniz'e ilişkin konuları sürekli istişare ediyoruz. Elbette Ukrayna'daki durum bağlamında diyaloğumuz sürüyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.