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Dünya

Rusya’nın Kuril bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur,Ali Cura   | 25.03.2020
Rusya’nın Kuril bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem

Cakarta/Moskova

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Severo, Sahalin ve Hawaii bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

Depremde ölen ya da yaralanan olmadı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek tsunami nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.

Açıklamada, Severo-Kurilsk şehrinde deprem sonucunda bazı binaların bacalarının tahrip olduğu, Merkez Bölge Hastanesinde de elektrik kaynağının zarar gördüğü belirtildi.

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