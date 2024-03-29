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Dünya

Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Moskova

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın bu yılın ikinci çeyreğine yönelik petrolde üretim ve ihracat kısıntısı kararı aldığını anımsatan Novak, "Bildiğiniz gibi üretimi diğer ülkeler kadar düşürmedik. İhracatta kısıtlama yapmıştık. Artık ihracat yerine üretimi düşürme zamanımız geldi." dedi.

Son dönemde insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olan Rus petrol rafinelerine ilişkin konuşan Novak, "Şirketlerimiz mevcut kapasite ve üretimini artırdı. Bu da piyasaya daha fazla miktarda benzin ve motorin sürmeyi mümkün kıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını belirterek, "Yeterince motorin üretiyoruz, iç piyasanın ihtiyaç duyduğunun iki katından fazla. Eğer yasak koyarsak bu motorini koyacak yer bulamayız." diye konuştu.

Rus hükümeti 29 Şubat’ta aldığı kararla, benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasaklamıştı.

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