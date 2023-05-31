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Dünya

Rusya, mermi ve kurşun ihracatını yasakladı

Rus hükümeti, ülkenin mermi ve kurşun ihracatını geçici olarak yasakladı.

Emre Gürkan Abay  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Rusya, mermi ve kurşun ihracatını yasakladı

Moskova

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkenin mermi ve kurşun ihracatına kısıtlamalar getirildi.

Kararnameye göre, Rusya'nın mermi ve kurşun ihracatı, yıl sonuna kadar geçici olarak yasaklanırken, söz konusu yasak, Rus ordusunun ihtiyacını karşılamaya yönelik ihracatı kapsamayacak.

Rusya, Ukrayna savaşının başından bu yana başta enerji, çeşitli emtia ve teknolojik ürünler olmak üzere çeşitli ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirmişti.

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