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Dünya

Rusya Merkez Bankası kripto para kullanımına karşı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto paraların Rus mali sisteminde kullanımına karşı olduklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 23.05.2019
Rusya Merkez Bankası kripto para kullanımına karşı

Moskova

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin geçen yıl 433 milyar dolardan 469 milyar dolara çıktığını belirten Nabiullina, "Mali kural sayesinde rezervlerimiz 1 Mayıs itibarıyla 491 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz olan 500 milyar dolara yaklaştık ve bu seviye, tüm dış riskleri kapsayabilecek tatminkar bir seviye." dedi.

Rusya'da kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, "Kripto paraların mali sistemimizde kullanılmasına genel olarak karşıyız. Kripto para birimlerinin, mali araçların yerine koyulabileceğini ihtimal dahilinde görmüyoruz." diye konuştu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, kripto paraların devlet kontrolü altında temin edilmesi ve kullanılması gerektiğini söylemişti.

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