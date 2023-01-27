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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi talebini iletti.

Emre Gürkan Abay   | 27.01.2023
Rusya, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

Moskova

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Letonya’nın, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldığı anımsatıldı.

Letonya’nın bu kararı diğer Baltık ülkeleriyle "dayanışma" gerekçesiyle aldığı ve bu gerekçenin de Rusya tarafından kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, söz konusu dayanışmanın Rusya’ya karşı ve ABD’nin yönlendirdiği düşmanca adımlar atma anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumun tüm sorumluluğunun Letonya hükümetine ait olduğuna işaret edilerek, "Letonya'nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstins’e Rusya’yı 2 hafta içinde terk etmesi talebi iletildi. Letonyalı yetkililerin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeye yönelik kışkırtıcı hamlelerinin sonuçları olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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