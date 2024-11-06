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Dünya

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Kamala Harris'in işi bitti

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyleyerek, Ukrayna"da yürütülen "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını bildirdi.

Ali Cura  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Kamala Harris'in işi bitti

Moskova

Medvedev, X hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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