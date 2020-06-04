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Dünya

Rusya Esed rejimine MİG-29 savaş uçakları verdi

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Beşşar Esed rejimine yeni grup MİG-29 tipi savaş uçakları verdiklerini bildirdi.

Adham Kako   | 04.06.2020
Rusya Esed rejimine MİG-29 savaş uçakları verdi

Ankara

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Suriye Arap Ordusu, gelişmiş MİG-29 savaş uçaklarının ikinci grubunu Rusya'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Esed rejimine ait haber ajansı SANA'nın 30 Mayıs'ta bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, rejim ordusunun Rusya Federasyonu'ndan bir dizi gelişmiş ve modern MİG-29 tipi savaş uçağı teslim aldığı ve uçakların bu ayın başından itibaren Suriye hava sahasında uçuşlar gerçekleştireceği belirtilmişti.






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