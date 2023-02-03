Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,663.20
BTC/USDT
23,361.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, enerji gelirlerindeki düşüş nedeniyle döviz satışını artıracak

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin şubatta tahminlerin 108 milyar ruble altında kalmasının beklendiğini, bu nedenle döviz satış miktarını artıracağını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 03.02.2023
Rusya, enerji gelirlerindeki düşüş nedeniyle döviz satışını artıracak ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin şubatta tahmin edilenden 108 milyar ruble düşük gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle döviz satışı için 160 milyar ruble (yaklaşık 2,3 milyar dolar) ayrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 7 Şubat-6 Mart'ta günde 8,9 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirileceği belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, 13 Ocak-6 Şubat'ta günde 3,2 milyar ruble döviz satışı gerçekleştirmişti.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü döviz piyasasındaki işlemlerini durduran Rusya Merkez Bankası, söz konusu işlemlere 13 Ocak'ta tekrar başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
Palandöken'de sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor
Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatili
Başkent EDAŞ yoğun kar kaynaklı afet riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi

AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi

Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana 1762 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtulmayı başardı

Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Belçika, nükleer santrallerinin faaliyet süresini uzatmak istiyor

Belçika, nükleer santrallerinin faaliyet süresini uzatmak istiyor
Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi

Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi
Rusya: Ukrayna'ya ait Norveç yapımı "NASAMS" uçaksavar füze sistemini imha ettik

Rusya: Ukrayna'ya ait Norveç yapımı "NASAMS" uçaksavar füze sistemini imha ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet