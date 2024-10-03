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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk'te Ugledar şehrini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.

Ali Cura  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Rusya: Donetsk'te Ugledar şehrini ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ugledar yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, ordunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Ugledar kentinden çekildiğini belirterek, "Uygun silahlar olmadan Rusya'yı durduramayız. Onlar mevzilerimizi yok ederken askerlerimizin hayatlarını korumalıyız çünkü onlar binalardan daha önemli." demişti.

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