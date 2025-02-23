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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Ankara'ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Ankara'ya gelecek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın başkent Ankara'da bir araya gelecek.

Fidan'ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili işbirliği konuları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Görüşmede, Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalar vasıtasıyla adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine dair fikir teatisinde bulunulacak, ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen son temaslar ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkılar değerlendirilecek ve Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, ilerleyen günlerde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altı çizilecek.

Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alınması beklenen görüşmede, bu çerçevede, bakan Fidan'ın, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulamasının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi ve Suriye’de istikrarın tesisi için yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının gerekliliğine dikkati çekmesi bekleniyor.

BakanFidan'ın ayrıca Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların artırılması gerektiğini belirtmesi, Filistinlilerin ana yurtlarından zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetmesi ve Orta Doğu’da barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğini vurgulaması öngörülüyor.

Lavrov, Türkiye’ye son ziyaretini 18 Ekim 2024'te, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı çerçevesinde yapmıştı.

Bakan Fidan, Lavrov'la en son 20 Şubat'ta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Johannesburg'da görüşmüştü.

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