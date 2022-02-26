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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığının internet sitesine sürekli siber saldırı yapıldığını bildirdi.

Ali Cura   | 26.02.2022
Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı

Moskova

Peskov, devlet başkanlığı sitesine yönelik siber saldırılara ilişkin, "Saldırılar sürekli yapılıyor. Web sayfası sık sık donuyor." ifadesini kullandı.

Bazı Hacker toplulukları, Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya karşı siber savaş açmıştı.

Sosyal medyadan, dünyadaki bilgisayar korsanlarına Rusya'yı hedef alma çağrısı yapan topluluk, Kremlin'in internet sitesi dahil devlete ait pek çok siteyi erişilmez hale getirdiklerini duyurmuştu.

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