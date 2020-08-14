Euro
8.75
Dolar
7.39
BIST 100
1,083.83
Altın
1,940.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılıyor
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2019 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in maaşına zam yaptığı 2019’da 9,7 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Emre Gürkan Abay   | 14.08.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2019 geliri açıklandı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in maaşına zam yaptığı 2019’da 9,7 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2018'de 8,6 milyon ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 9,7 milyon rubleye (yaklaşık 982 bin TL) yükseldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, geçen yıl 18,2 milyon, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 14,6 milyon ruble gelir elde etti.

Beyana göre, Putin'in Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.

Puti'in geçen yıl imzaladığı kararnameye göre, Rusya’da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 artırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' uyarısı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalardaki hızlı artış sürüyor
4 ilde 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446’ya yükseldi

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2019 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2019 geliri açıklandı

GÖRÜŞ: Varşova Muharebesi: Çağdaş ve özgür Avrupa’nın en önemli yıldönümlerinden biri

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Libya konusunda Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak

Belarus'ta neler oluyor?

Belarus'ta neler oluyor?
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti
Rusya, Kovid-19 aşısının iki hafta içerisinde hazır olacağını iddia etti

Rusya, Kovid-19 aşısının iki hafta içerisinde hazır olacağını iddia etti