Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Nevruz mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İki ülkenin yararına ve bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirmek amacıyla kapsamlı stratejik ortaklığa dayalı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Tahran
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği Nevruz mesajında, stratejik ortaklığa dayalı karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine" vurgu yaptı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Nevruz mesajı gönderdi.
Mesajında, İran'da yeni yılın başlangıcı Nevruz'u kutlayan Putin, İran'ın "güvenilir dost ve iyi bir komşu olduğunu" ifade etti.
Putin mesajının devamında, "İki ülkenin yararına ve bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirmek amacıyla kapsamlı stratejik ortaklığa dayalı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." vurgusunu yaptı.
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