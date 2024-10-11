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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta görüştü.

Dmitri Chirciu  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, katıldığı "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"nda Kurtulmuş ile ayak üstü sohbet etti.

Putin, Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne beklediğini ve burada Erdoğan ile ikili görüşme yapmayı planladığını belirtti.

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