Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta görüştü.
Moskova
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, katıldığı "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"nda Kurtulmuş ile ayak üstü sohbet etti.
Putin, Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne beklediğini ve burada Erdoğan ile ikili görüşme yapmayı planladığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.